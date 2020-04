F1, quando inizia il Mondiale? Possibili 4 gare a luglio! Ma senza sviluppo il rischio è di vedere risultati in fotocopia (Di martedì 28 aprile 2020) Si corre o non si corre? La F1 sfoglia la margherita, ma la decisione non è strettamente legata alla propria volontà. La pandemia globale, infatti, ha un po’ preso il toro per le corna e ha costretto tutti a una strategia difensiva e di contenimento. Facendo un riferimento a qualcosa di calcistico, l’approccio allo stato attuale delle cose è molto “trapattoniano”, prendendo spunto dal modo tipico di giocare delle squadre allenate dal celebre Giovanni Trapattoni. Uscendo dal rettangolo verde, delle novità nel Circus sono arrivate nella giornata di ieri: l’annullamento del GP di Francia previsto al termine di giugno, la disputata del GP di Gran Bretagna (19 luglio) a porte chiuse e la volontà di Liberty Media di iniziare l’avventura iridata il 5 luglio in Austria: “Siamo sempre più fiduciosi ... Leggi su oasport Controlli Agenzia delle Entrate giugno 2020 : chi rischia e quando iniziano

Fase 2 parrucchieri : quando inizia - date e possibili restrizioni

