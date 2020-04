Dybala compra all'asta la maglia di Lavezzi: più di 2mila euro all'associazione Cannavaro-Ferrara (Di martedì 28 aprile 2020) Si è tenuta ieri l'asta benefica della fondazione Cannavaro-Ferrara, che ha visto all'asta maglie di diversi calciatori tra cui anche quelli che hanno militato in casa Napoli, come Maradona o Lavezzi, o anche quelli che ci giocano anco ... Leggi su tuttonapoli (Di martedì 28 aprile 2020) Si è tenuta ieri l'benefica della fondazione Cannavaro-Ferrara, che ha visto all'maglie di diversi calciatori tra cui anche quelli che hanno militato in casa Napoli, come Maradona o, o anche quelli che ci giocano anco ...

