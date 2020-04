Denis Dosio | l’influencer del momento | i suoi fan lo vogliono al GF

Leggi su chenews

(Di martedì 28 aprile 2020)è senza dubbio l’influencer del. Ifan lo adorano e in base a un sondaggioche partecipi al GF.(fonte Instagram)Il ragazzo ha solo 19 anni e di strada ne ha già fatta tanta. Il giovane nasce come influencer, ma recentemente si è buttato anche nel campo musicale, rilasciando una canzone per la quale ha scritto musica e testo. Ora ifan, soprattutto il pubblico femminile, lo desidera al Grande Fratello.nasce a Forlì nel 2001, ma da quello che lui stesso ha dichiarato è di origini italo-brasiliana. La sua carriera nel web si sviluppa nel 2017, quando l’influencer apre un canale Youtube in cui parlava di sé. La sua prestanza fisica non ha lasciato indifferente il pubblico femminile che immediatamente ha iniziato a seguire ivideo. Ma il vero successo ...