Coronavirus: Indeed, spazio al recruiting on line, vademecum per trovare lavoro (Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr. (Labitalia) - “Il Covid 19 ha cambiato le modalità di recruiting. Molte aziende hanno avuto un impatto in questo momento difficile, anche se sono ancora molte quelle che stanno continuando ad assumere, spostando tutto il processo di recruiting on line”. Così, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Dario D'Odorico senior sales director Indeed.com, prima piattaforma di recruitment al mondo nell'ambito digitale. “Mentre alcune di queste aziende - osserva - potevano essere più preparate perché magari avevano già ‘spostato' on line gli elementi dell'assunzione, per altri è stato un cambio molto drastico”. “Come Indeed - sottolinea - ci sentiamo di dire che le persone non devono essere intimidite dal passaggio al recruiting on line, ma devono avere delle semplici attenzioni, come assicurarsi che la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr. (Labitalia) - “Il Covid 19 ha cambiato le modalità di. Molte aziende hanno avuto un impatto in questo momento difficile, anche se sono ancora molte quelle che stanno continuando ad assumere, spostando tutto il processo dion”. Così, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Dario D'Odorico senior sales director.com, prima piattaforma di recruitment al mondo nell'ambito digitale. “Mentre alcune di queste aziende - osserva - potevano essere più preparate perché magari avevano già ‘spostato' ongli elementi dell'assunzione, per altri è stato un cambio molto drastico”. “Come- sottoa - ci sentiamo di dire che le persone non devono essere intimidite dal passaggio alon, ma devono avere delle semplici attenzioni, come assicurarsi che la ...

Noovyis : (Coronavirus: Indeed, spazio al recruiting on line, vademecum per trovare lavoro) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Indeed Coronavirus: come trovare lavoro La Legge per Tutti Coronavirus: Indeed, spazio al recruiting on line, vademecum per trovare lavoro

Roma, 28 apr. (Labitalia) - “Il Covid 19 ha cambiato le modalità di recruiting. Molte aziende hanno avuto un impatto in questo momento difficile, anche se sono ancora molte quelle che stanno continuan ...

Coronavirus: come trovare lavoro

Indeed ha registrato un incremento delle ricerche per il lavoro da remoto. Il Covid 19 ha cambiato le modalità di recruiting. A causa della pandemia, molte aziende stanno vivendo un periodo di grandi ...

Roma, 28 apr. (Labitalia) - “Il Covid 19 ha cambiato le modalità di recruiting. Molte aziende hanno avuto un impatto in questo momento difficile, anche se sono ancora molte quelle che stanno continuan ...Indeed ha registrato un incremento delle ricerche per il lavoro da remoto. Il Covid 19 ha cambiato le modalità di recruiting. A causa della pandemia, molte aziende stanno vivendo un periodo di grandi ...