Coronavirus, indagata l’ex presidente della Camera Irene Pivetti: sequestrate mascherine che la sua società ha importato dalla Cina (Di martedì 28 aprile 2020) Frode in commercio e immissione sul mercato di prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza. Con queste accuse, l’ex presidente della Camera Irene Pivetti è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Siracusa. Secondo gli inquirenti, la società di cui è amministratrice unica e rappresentante legale (la Only logistics Italia srl) ha importato dalla Cina mascherine con falsa certificazione di conformità, che poi sono state vendute in Italia nonostante il divieto dell’Inail. In giornata, la guardia di finanza della città siciliana ha sequestrato novemila dispositivi di protezione individuale su gran parte del territorio nazionale, immesse in commercio in maniera illecita, e ha segnalato per frode, oltre alla Pivetti (la cui società ha importato le mascherine), anche il titolare della “Stt ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Irene Pivetti : società indagata per frode nel commercio di mascherine

Frode in commercio e immissione sul mercato di prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza. Con queste accuse, l'ex presidente della Camera Irene Pivetti è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Siracusa. Secondo gli inquirenti, la società di cui è amministratrice unica e rappresentante legale (la Only logistics Italia srl) ha importato dalla Cina mascherine con falsa certificazione di conformità, che poi sono state vendute in Italia nonostante il divieto dell'Inail. In giornata, la guardia di finanza della città siciliana ha sequestrato novemila dispositivi di protezione individuale su gran parte del territorio nazionale, immesse in commercio in maniera illecita, e ha segnalato per frode, oltre alla Pivetti (la cui società ha importato le mascherine), anche il titolare della "Stt ...

