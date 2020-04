Coronavirus, donna dichiarata morta viene trovata viva in ospedale dopo un mese (Di martedì 28 aprile 2020) Alba Maruri, 74 anni, era stata dichiarata morta a causa del Coronavirus ma morta non è e anzi, le sue condizioni sono in miglioramento. Siamo in Ecuador nella città di Guayaquil, dove la situazione di emergenza è arrivata al culmine tanto che, secondo testimonianze riportate da El Comercio, “i cadaveri vengono ammassati eni bagni non essendoci più posto negli obitori”. È in questo clima che la signora Maruri è stata dichiarata morta ma, dopo tre settimane, la famiglia ha scoperto che si è trattato di uno scambio di persona: l’ospedale ha fatto confusione con un’altra vittima, visto il caos. E così alla famiglia di Alba sono arrivate le ceneri che ora si scoprono essere di qualcuno deceduto davvero ma la cui identità non è nota. Secondo quanto riportato da El Comericio, l’ospedale ha ... Leggi su ilfattoquotidiano Donna con Coronavirus partorisce in ventilazione/ Ora sta bene : "Non ricordo nulla"

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus donna Coronavirus, donna va a fare la spesa con un familiare: multata dai vigili PalermoToday Coronavirus, l’Australia riapre le spiagge al surf e scarica milioni di app per tracciare il virus

Dopo cinque settimane di stop è cominciato all’alba l’assalto dei surfisti alla mitica Bondi beach. Ma per ora ci si può immergere nelle onde e restarci il meno possibile senza fermarsi sulla spiaggia ...

Ore 14, San Martino | Segnalati 5 decessi: due donne e tre uomini

La Direzione Sanitaria segnala 5 decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19. Si tratta di due donne e tre uomini tutti di Genova. Un paziente nato a Calasetta e residente a Genova di ...

