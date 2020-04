Cagliari, Giulini: «Favorevoli alla ripresa, ma con delle certezze» (Di martedì 28 aprile 2020) Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, parla della ripresa della Serie A e delle polemiche intornoo alla data di inizio Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è stato intervistato da Il Corriere dello Sport. Ecco le parole del numero 1 dei sardi sulla ripresa della Serie A. ripresa SERIE A – «Noi siamo Favorevoli alla ripresa, ma a certe condizioni. Ritengo che non sia opportuno riprendere gli allenamenti, con protocolli complessi e onerosi come quelli finora ipotizzati, se non vengono chiarite determinate questioni. La certezza di riprendere il campionato con date, luoghi e modalità definite oltre a quella di fine. Gli allenamenti collettivi dovranno ripartire entro e non oltre il 18 maggio, altrimenti il governo dovrà dirci in modo inequivocabile che non intende farci terminare questo campionato». CONTRATTI – «E’ ... Leggi su calcionews24 La Cina aiuta Cagliari grazie alla Fondazione Giulini

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è stato intervistato da Il Corriere dello Sport. Ecco le parole del numero 1 dei sardi sulla ripresa della Serie A. RIPRESA SERIE A – «Noi siamo favorevoli al ...

