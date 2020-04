“Abbiamo fatto sesso in campo”, la confessione piccante sul giocatore [FOTO] (Di martedì 28 aprile 2020) L’ex cestista Dennis Rodman è stato rotagonista del terzo episodio di ‘The Last Dance’, il documentario che racconta le gesta di Michael Jordan nella stagione 1997-1998. La vita del giocatore è stata al limite, adesso può raccontare tutti i retroscena legati alla sua carriera. Una confessione piccante è arrivata da Carmen Electra, sua ex moglie. “Un giorno Dennis è venuto da me e ha detto di volermi fare una sorpresa. I Bulls avevano il giorno libero e non erano occupati negli allenamenti, Dennis compreso ovviamente. Sono salita sulla sua moto e mi ha bendato, non dicendomi dove saremmo andati. Quando mi ha tolto la benda, eravamo al campo di allenamento dei Chicago Bulls. E’ stata una giornata pazzesca, una delle più incredibili che abbia mai avuto. Abbiamo fatto sesso ovunque, nella sala pesi, nella sala di ... Leggi su calcioweb.eu “Abbiamo vinto contro il Covid-19 - fermati i contagi”. Ecco come hanno fatto

VIDEO – De Luca - da Caserta : “Abbiamo fatto un altro miracolo”

Coronavirus : un comune romagnolo sembra essere immune - “abbiamo fatto un voto alla Madonna” (Di martedì 28 aprile 2020) L’ex cestista Dennis Rodman è stato rotagonista del terzo episodio di ‘The Last Dance’, il documentario che racconta le gesta di Michael Jordan nella stagione 1997-1998. La vita delè stata al limite, adesso può raccontare tutti i retroscena legati alla sua carriera. Unaè arrivata da Carmen Electra, sua ex moglie. “Un giorno Dennis è venuto da me e ha detto di volermi fare una sorpresa. I Bulls avevano il giorno libero e non erano occupati negli allenamenti, Dennis compreso ovviamente. Sono salita sulla sua moto e mi ha bendato, non dicendomi dove saremmo andati. Quando mi ha tolto la benda, eravamo al campo di allenamento dei Chicago Bulls. E’ stata una giornata pazzesca, una delle più incredibili che abbia mai avuto. Abbiamoovunque, nella sala pesi, nella sala di ...

RealPiccinini : Chissà come abbiamo fatto ad arrivare a questo livello. Dopo l’epidemia dovremmo interrogarci a lungo sulla qualità… - matteorenzi : Abbiamo fatto le Unioni Civili, crediamo nella libertà, non possiamo permettere allo Stato di decidere chi dobbiamo… - reportrai3 : Il video di #TgRLeonardo su un coronavirus creato da ricercatori cinesi: abbiamo trovato la donna che, per prima, l… - SandroRosi : @Morenozagor @Emanuel56731063 @jacopo_iacoboni Non è un gioco, è una constatazione. Il panorama politico che abbiam… - Lucillalanterna : RT @Tboeri: Le parole contano. Distanziamento sociale è fuorviante. Non è quello che vogliamo. Abbiamo bisogno di distanziamento fisico e d… -

Ultime Notizie dalla rete : “Abbiamo fatto Coronavirus, Luca Zaia: «La fase 2 è stata decisa dal governo. Io mi occupo di salute e regole» Corriere della Sera