"Viene solo ora per la prima volta", Calderoli smaschera Conte, in visita alla Lombardia per la "sua passerella offensiva" (Di lunedì 27 aprile 2020) "Udite udite... stasera il premier Conte Viene in visita a Bergamo e Brescia? È la prima visita di Conte in Lombardia dall'inizio della pandemia da Covid-19". A puntare il dito contro Giuseppe Conte, che a differenza di Roberto Speranza non ha mai fatto visita alla zona più colpita dal coronavirus, è il senatore della Lega Roberto Calderoli. "Quando c'era la campagna elettorale per l'Umbria organizzava li una seduta del Consiglio dei Ministri per cercare di spostare i voti, quando la Lombardia contava oltre 500 morti al giorno e non bastavano i letti negli ospedali non si è fatto vedere". La visita del premier a picco contagi ormai terminato suscita parecchia indignazione: "Il suo arrivo è fuori tempo massimo, dato che sono passati più di due mesi dal primo contagio e nel frattempo a Brescia, nella mia provincia sono ... Leggi su liberoquotidiano “Ho sofferto”. Paola Perego - viene fuori solo ora : un dolore rimasto sotto silenzio per tanto tempo

