Una Repubblica fondata sui “congiunti”: la sciocca scelta familista del governo per la fase due (Di lunedì 27 aprile 2020) (foto: Topical Press Agency/Getty Images)Solo un governo così scioccamente familista da pianificare la ripartenza del paese a scuole chiuse – tanto ci pensano le mamme, no? – poteva concepire il discrimine del legame del sangue per decidere chi possiamo incontrare e chi no dopo oltre 50 giorni di isolamento. Nella fase due che parte il 4 maggio, ci ha spiegato ieri il premier Giuseppe Conte, l’isolamento sociale continua, fatta salva la possibilità di fare visita ai “congiunti”: genitori, nonni, nipoti, fratelli e sorelle, zie e zii, se si trovano nella tua regione. Si potrebbe obiettare che sul termine congiunti possono esserci interpretazioni estensive, elasticità di applicazione da parte delle forze dell’ordine. In tal caso siamo nelle mani di chi insegue i bagnanti sulla spiaggia con i droni: buona ... Leggi su wired “Scienziati - magistrati e sindacati”. Sallusti devastante : Conte ha trasformato l'Italia in una Repubblica delle banane

Repubblica : il Governo pensa a una “fase due” in due step

Repubblica : la discussione per gli stipendi del Napoli potrebbe portare a una soluzione per le multe (Di lunedì 27 aprile 2020) (foto: Topical Press Agency/Getty Images)Solo uncosìmenteda pianificare la ripartenza del paese a scuole chiuse – tanto ci pensano le mamme, no? – poteva concepire il discrimine del legame del sangue per decidere chi possiamo incontrare e chi no dopo oltre 50 giorni di isolamento. Nella fase due che parte il 4 maggio, ci ha spiegato ieri il premier Giuseppe Conte, l’isolamento sociale continua, fatta salva la possibilità di fare visita ai “congiunti”: genitori, nonni, nipoti, fratelli e sorelle, zie e zii, se si trovano nella tua regione. Si potrebbe obiettare che sul termine congiunti possono esserci interpretazioni estensive, elasticità di applicazione da parte delle forze dell’ordine. In tal caso siamo nelle mani di chi insegue i bagnanti sulla spiaggia con i droni: buona ...

repubblica : 'E le genti che passeranno, mi diranno che bel fior'. Oltre 200 studenti che hanno risposto all'appello di Repubbli… - marattin : Diciamo no ad una Repubblica che fa pagare ai contribuenti onesti un sussidio (1 mld) a chi lavora in nero. Invece… - repubblica : Brindisi, marito e moglie uccisi dal Coronavirus in una settimana: stavano insieme da 82 anni - ValeryLombardi4 : Lo scenario delineato è credibile. Incredibile che ci sia una discussione in corso. Il problema è che non possiamo… - Simona53313767 : RT @giuslit: Non è una passante. È un ministro della Repubblica Italiana. -

Ultime Notizie dalla rete : Una Repubblica M5S, su Rousseau la videochiamata non funziona La Repubblica UNA NUOVA ONDATA?

Una nuova ondata di contagi “in termini teorici potremmo averla anche tra un mese, se prendiamo sottogamba le misure. Da autunno inizierà una nuova stagione influenzale e circoleranno altri virus con ...

Una Repubblica fondata sui “congiunti”: la sciocca scelta familista del governo per la fase due

Chi ha deciso che i legami personali di milioni di italiani non sposati o che vivono lontani dalle loro famiglie valgono meno? Persino ai funerali ci sarà spazio solo per i “congiunti”: una scelta mio ...

Una nuova ondata di contagi “in termini teorici potremmo averla anche tra un mese, se prendiamo sottogamba le misure. Da autunno inizierà una nuova stagione influenzale e circoleranno altri virus con ...Chi ha deciso che i legami personali di milioni di italiani non sposati o che vivono lontani dalle loro famiglie valgono meno? Persino ai funerali ci sarà spazio solo per i “congiunti”: una scelta mio ...