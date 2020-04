Test sierologici Coronavirus Italia | chi farà parte del campione

(Di lunedì 27 aprile 2020) Chi faràdeldi popolazione che verrà sottoposta aper ilin: fasce d’età e composizione. 150mila persone, di diverse fasce d’età, estratte in 2mila comunini. Questo è ildella popolazione del nostro Paese che a partire da lunedì prossimo, 4 maggio, e per circa due mesi … L'articolo: chi faràdelè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Chi farà parte del campione di popolazione che verrà sottoposta a test sierologici per il Coronavirus in Italia: fasce d’età e composizione. 150mila persone, di diverse fasce d’età, estratte in 2mila ...Il numero uno di Aib Giuseppe Pasini interviene con una nota sulla cosiddetta fase 2, chiedendo anche al governo meno burocrazia per permettere alle imprese di accedere alla liquidità ...