Stampanti 3D | produzione di materiale medico per combattere il COVID-19 – VIDEO

(Di lunedì 27 aprile 2020) Nell’ultimo decennio la stampa 3D ha occupato alcune nicchie interessanti. È uno strumento di prototipazione inestimabile per innumerevoli industrie e ha trovato un uso regolare in architettura, biotecnologia, protesi e molte altre discipline. L’aumento delledi consumo ha anche dato vita a una vivace comunità di produttori. Ma per la maggior parte, la tecnologia è rimasta uno strumento di nicchia invece di un nome familiare. Poi è arrivata la pandemia-19. Gli ospedali di tutto il mondo hanno dovuto far fronte a una spaventosa carenza di apparecchiature mediche, come maschere facciali e schermi, tamponi di prova, ventilatori e altro ancora. Mentre le catene di fornitura tradizionali si sono affannate a reagire, i dispositivi di stampa 3D, grandi e piccoli, hanno iniziato a ridurre la domanda a breve termine. La maggior parte delle ...