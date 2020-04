Semplifichiamo la crisi | ovvero della burocrazia

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 27 aprile 2020) Una delle frasi più citate in questo periodo di lotta al COVID-19 è quello di Albert Einstein: laè un’opportunità, dice in sintesi. “È nellache sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera lasupera se stesso senza essere “Superato”. La frase usata (e abusata) nelle attività di coaching ha un intento stimolante, ma anche un potere vagamente consolatorio. In ogni caso ben si attaglia all’attuale momento che l’Italia sta vivendo, con una serie di provvedimenti che dovrebbero contribuire a gestire l’emergenza e a permettere una rapida ripartenza.L’Italia sta sperimentando lo smart working (o la sua versione semplificata di tele lavoro), se ne è parlato molto negli anni scorsi, ma per metterlo realmente in atto c’è voluto il lockdown. ...