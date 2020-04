Provincia, il presidente Di Maria ricorda i caduti nell’adempimento del dovere (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, con un suo messaggio, ha ricordato il sacrificio dell’Assessore regionale della Campania alla Formazione Professionale on.le Raffaele Delcogliano, e del suo autista, Aldo Iermano, nel 38° anniversario dell’eccidio perpetrato in Napoli dalle Brigate Rosse, nonché del Carabiniere Tiziano della Ratta, nel 7° anniversario dello scontro a fuoco durante una rapina a Maddaloni (CE). “E’ terribile questa tragica ricorrenza di morti per il dovere” – ha detto Di Maria: “proprio poco prima dell’alba di oggi, inoltre, è Caduto nel capoluogo partenopeo il poliziotto Pasquale Apicella, intervenuto per bloccare alcuni malviventi in fuga. Questi quattro uomini sono vittime di vicende e dinamiche diverse, ma tutti questi ... Leggi su anteprima24 A Baiano (sindaco Pd) funerale non autorizzato con il presidente della provincia. Ma De Luca non prende provvedimenti (FOTO E VIDEO)

Fase 2 - le proposte della Provincia al Presidente De Luca

Raccolta rifiuti allo Stir di Casalduni - c’è la proroga del presidente della Provincia (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIldelladi Benevento, Antonio Di, con un suo messaggio, hato il sacrificio dell’Assessore regionale della Campania alla Formazione Professionale on.le Raffaele Delcogliano, e del suo autista, Aldo Iermano, nel 38° anniversario dell’eccidio perpetrato in Napoli dalle Brigate Rosse, nonché del Carabiniere Tiziano della Ratta, nel 7° anniversario dello scontro a fuoco durante una rapina a Maddaloni (CE). “E’ terribile questa tragica ricorrenza di morti per il” – ha detto Di: “proprio poco prima dell’alba di oggi, inoltre, è Caduto nel capoluogo partenopeo il poliziotto Pasquale Apicella, intervenuto per bloccare alcuni malviventi in fuga. Questi quattro uomini sono vittime di vicende e dinamiche diverse, ma tutti questi ...

LetiziaFirenze : Coronavirus, il presidente della Provincia di Lucca scrive a Conte: “Non si possono tenere chiuse le attività fino… - spaziologando : @FontanaPres Caro Presidente,vivo in provincia di Milano, in un condominio dove c'è un caso accertato con ricover… - 5rsMegafono : IL MODELLO 'GATTA' Da #OrtaNova arrivano i ringraziamenti al Presidente della Provincia Nicola GATTA. LEGGI QUI Riv… - imperianews_it : Coronavirus, il presidente della provincia ha incontrato i sanitari della marina militare alla casa di riposo di Bo… - ninda1952 : RT @ProvinciaBZ: 'Il nuovo decreto di @GiuseppeConteIT adotta un approccio sbagliato. Si procede in modo centralistico mostrando scarsa fid… -

Ultime Notizie dalla rete : Provincia presidente Imperia, il presidente della Provincia Abbo e il vicepresidente Dellerba incontrano i sanitari della Marina Militare Riviera24 Borracce più moda che sostanza

Gli italiani scelgono le borracce perché sono oggetti di tendenza e rispettano l'ambiente; in pochi però sono realmente ...

Coronavirus, Giachi: «Doccia fredda sulla scuola, non possiamo fare nulla Proviamo a lavorare sui centri estivi»

La vice sindaca: «Non c’è uno spiraglio nel Dpcm. Noi chiediamo una presa d’atto politica e un rendersi conto che c’è una fetta di popolazione che ha bisogno di attenzione» ...

Gli italiani scelgono le borracce perché sono oggetti di tendenza e rispettano l'ambiente; in pochi però sono realmente ...La vice sindaca: «Non c’è uno spiraglio nel Dpcm. Noi chiediamo una presa d’atto politica e un rendersi conto che c’è una fetta di popolazione che ha bisogno di attenzione» ...