Pirateria, giornali libri e riviste diffuse su Telegram: sequestrati 17 canali. La procura di Bari: “Danni per 250 milioni all’anno” (Di lunedì 27 aprile 2020) La Pirateria editoriale viaggiava con Telegram. giornali, riviste e libri diffusi sul social Telegram potrebbero aver provocato 670mila euro di danno al giorno, corrispondenti a circa 250 milioni di euro all’anno, “giacché gli utenti iscritti ai canali in argomento sarebbero circa 580mila, in aumento nel periodo di diffusione del virus Covid-19, e con un incremento dell’88% delle testate diffuse illecitamente”. È uno dei particolari che emergono dal provvedimento di sequestro preventivo di urgenza disposto dalla Procura di Bar che ha disposto i sigilli a 17 canali per i reati di riciclaggio, ricettazione, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, furto e violazione della legge sul diritto d’autore. Il provvedimento riguarda persone in corso di identificazione le quali, “in concorso tra loro – spiega la Procura – ... Leggi su ilfattoquotidiano "Telegram - basta!" - Vernazza e la lotta alla pirateria : "575mila iscritti - ma i giornali non fanno schifo?"

