Per la prima volta l’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC sboccia online per le donne colpite da cancro (Di lunedì 27 aprile 2020) In occasione della Festa della Mamma, torna l’appuntamento con L’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC. Per la prima volta dal 1984, le piantine di azalea, simbolo della Ricerca sui tumori delle donne, non coloreranno le piazze delle nostre città ma si potranno prenotare da oggi, a fronte di una donazione di 15 euro, solo su Amazon.it. Una scelta doverosa per tutelare la salute di volontari e sostenitori della Fondazione dai rischi dell’emergenza Covid-19, possibile solo grazie al coinvolgimento di Amazon che ha raccolto il testimone dalle mani dei 20 mila volontari AIRC per portare l’Azalea della Ricerca direttamente a casa. Una scelta ci permette di dare continuità alla Ricerca oncologica, cardine del futuro della nostra salute: i numeri ci dicono infatti che circa una donna su tre sarà colpita da un cancro nel corso della ... Leggi su meteoweb.eu Mancano 44 metri per completare il nuovo ponte di Genova. Forse già domani il varo dell’ultima campata. Salini Impregilo : “Sarà pronto prima dell’estate”

Coronavirus - Brusaferro (Iss) : “Meglio un passo alla volta. Siamo il Paese pilota perché in Occidente - nessuno ha affrontato questi problemi prima di noi”

Scuola a casa - lezioni per le Primarie e Secondarie di primo grado su RaiPlay e RaiGulp (42) (Di lunedì 27 aprile 2020) In occasioneFestaMamma, torna l’appuntamento con L’Azaleadi. Per ladal 1984, le piantine di azalea, simbolosui tumori delle, non coloreranno le piazze delle nostre città ma si potranno prenotare da oggi, a fronte di una donazione di 15 euro, solo su Amazon.it. Una scelta doverosa per tutelare la salute di volontari e sostenitoridai rischi dell’emergenza Covid-19, possibile solo grazie al coinvolgimento di Amazon che ha raccolto il testimone dalle mani dei 20 mila volontariper portare l’Azaleadirettamente a casa. Una scelta ci permette di dare continuità allaoncologica, cardine del futuronostra salute: i numeri ci dicono infatti che circa una donna su tre sarà colpita da un cancro nel corso...

poliziadistato : Giovanni 93enne è vedovo da poco, vive solo Non ha più da mangiare, ma ha paura di uscire per non lasciare la casa… - riotta : Conferenza #Conte lasciata anticipare da clima vacuo di 'Rompete le righe' è confusa e erratica, i 'massaggi' prima… - davidefaraone : Osservatorio di Pavia, prima settimana di Aprile. Spazio Italia Viva per dichiarazioni al Tg1 0,4%, al Tg3 ZERO. Fa… - Antale8 : RT @luisarizzitelli: Dopo 50 nconferenze stampa abbiamo solo 2 certezze: la prima è che le donne per questa emergenza servono solo nei pos… - PietroPragliol1 : @ciccioloco @PButtafuoco Questa cosa che la gente viene fatta fuori è una stronzata, Fini si è rovinato con le sue… -

Ultime Notizie dalla rete : Per prima Coronavirus, mascherine obbligatorie per "fase 2": Regione Puglia pensa a prima consegna gratuita Borderline24 - Il giornale di Bari Lanieri sfrutta l’anima digital: l’ufficio a casa e il su-misura con il sarto in video

Risponde Simone Maggi, amministratore delegato di Lanieri, azienda milanese che è stata la prima piattaforma digitale per la produzione di abbigliamento da uomo su misura, cresciuta rapidamente fino ...

Riapertura scuole, Brusaferro: “A scuola a settembre? Presto per dirlo”

E sulla riapertura delle scuole a settembre precisa: "Anche per questo dobbiamo vedere come evolve la circolazione del virus. Via via che ne inseriamo di nuove va trovato l'equilibrio rispetto al ...

Risponde Simone Maggi, amministratore delegato di Lanieri, azienda milanese che è stata la prima piattaforma digitale per la produzione di abbigliamento da uomo su misura, cresciuta rapidamente fino ...E sulla riapertura delle scuole a settembre precisa: "Anche per questo dobbiamo vedere come evolve la circolazione del virus. Via via che ne inseriamo di nuove va trovato l'equilibrio rispetto al ...