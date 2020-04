Napoli | poliziotto muore per sventare furto in banca | aveva 37 anni | grave un collega

(Di lunedì 27 aprile 2020) Morto aundi 37che tentava di bloccare gli autori di un colpo in. Un&e; invece rimasto ferito.Trovati morti due ragazzi di 18in casa: festino a...

Dramma nella notte a Napoli: un poliziotto di 35 anni è morto durante un inseguimento. L’auto su cui viaggiava è stata speronata da quella dei malviventi che avevano tentato una rapina in banca.La pattuglia del Commissariato Secondigliano, del quale faceva parte l’agente, è intervenuta in via Abate Minichini. Due rapinatori sono stati catturati ...