Napoli, agente ucciso: presi due dei tre banditi, rom provenienti dal campo nomadi di Giugliano (Di lunedì 27 aprile 2020) Due degli autori del tentato furto in banca a Napoli sono stati catturati sul luogo dello scontro frontale nel quale è morto l’agente di polizia Pasquale Apicella, di 37 anni, in servizio al commissariato di Secondigliano. Sono rom, residenti nel campo nomadi di Giugliano. Il terzo componente della banda è ora ricercato dalla polizia. L’auto utilizzata dai banditi bloccati questa notte a Napoli aveva una targa sovrapposta ed il telaio punzonato. Si trattava evidentemente di una vettura rubata. Nel violento impatto con la volante della Polizia il motore della vettura è stato sbalzato fuori. Il capo della Polizia: Pagato un prezzo altissimo Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, ha espresso “profondo cordoglio e sentimenti di commossa vicinanza ai familiari”.. “In giornate che ... Leggi su ildenaro **Napoli : Fico - ‘cordoglio per morte Apicella - auguri guarigione ad agente ferito’**

Napoli - agente di polizia muore per sventare furto in banca

