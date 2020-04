Massimo Boldi e la Fase 2 | su Twitter invoca la pioggia per disinfettare l' aria

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 27 aprile 2020)pare avere una ricetta per far funzionare la discussa2 e l'ha annunciata su: si tratterebbe dellaha un'idea per far funzionare la2: lasarebbe infatti un ottimo modo perl'. La ricetta della "guarigione" è apparsa sunelle prime ore del 26 aprile. Dopo le iniezioni di disinfettante e i raggi ultravioletti di Donald Trump, dunque, la passione per la virologia ha contagiato ancheche, prima ancora che il Presidente Giuseppe Conte annunciasse l'inizio della2 al 4 maggio nella conferenza stampa serale, aveva già trovato una soluzione per far sì che tutto possa andare nel migliore dei modi a partire dal mese prossimo. In un ...