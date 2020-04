Mascherine, Confcommercio: “A 50 centesimi stop alla vendita” (Di lunedì 27 aprile 2020) Scontro tra Confcommercio e Governo sulle Mascherine: “Il prezzo non sta né in cielo né in terra”. ROMA – E’ scontro tra Confcommercio e il Governo sulle Mascherine. La vicepresidente, Donatella Prampolini, ha criticato duramente la decisione del Governo di fissare il prezzo a 50 centesimi: “Con le attuali dinamiche di mercato il costo massimo è una cifra che non sta né in cielo né in terra. Siamo pronti a fermare la vendita visto che molte aziende hanno già bloccato gli ordini. Il problema è che il Governo non si è confrontato con gli operatori del settore“. E la numero due della Confederazione aggiunge: “La cifra attale se si è molto bravi che si riesce a strappare è di 55 o 60 centesimi ma di solito è maggiore“. Luca Zaia aggiunge: “Se fissi ... Leggi su newsmondo Coronavirus - polemica sul prezzo delle mascherine. Confcommercio : «A 50 centesimi stop alla vendita - prezzo non sta né in cielo né in terra»

