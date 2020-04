L’hotel di Roma che non ha mai chiuso | trattamenti all’ozono | guanti | mascherine | e

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 27 aprile 2020) Non c’è mai stata un’ordinanza che imponesse la chiusura degli hotel, ma con lo scoppio dell’emergenza coronavirus la maggior parte di loro, rimasti senza clienti, ha scelto di farlo. A Roma il 95% degli alberghi ha chiuso le proprie porte, ma ce n’è uno che ha deciso di non chiudere mai. «Proprio non mi andava», dice il proprietario dell’Hotel Massimo D’Azeglio, Maurizio Bettoja, «L’hotel è stato aperto dal mio bisononno nel 1878 e non abbiamo mai chiuso un giorno. Non l’abbiamo fatto nemmeno adesso, magari in maniera inconsciente e ostinata, ma non ce la siamo sentiti. Inoltre era utile che in città qualche indirizzo restasse aperto. Dei tre hotel del Bettoja Group abbiamo lasciato aperto l’hotel storico concentrando lì le poche richieste».