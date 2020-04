In Libia sempre più scontri: aumenta il pericolo per l’Italia (Di lunedì 27 aprile 2020) Sabato si era già al secondo giorno di Ramadan, ma questo non ha purtroppo esentato gli abitanti di Tripoli dall’udire, dall’interno delle proprie abitazioni in cui sono confinati per via della guerra e dell’emergenza Covid, colpi di mortaio ed esplosioni di ordigni anche nel centro della capitale. Anzi, è soprattutto nelle zone più ricche della città che tra il 25 ed il 26 aprile scorso si è concentrata un’autentica battaglia, questa volta (come tante altre volte) combattuta tra le stesse forze ufficialmente vicine al governo di Fayez Al Sarraj. Una lotta intestina, originata dalle velleità dei vari gruppi che controllano Tripoli, che anche per l’Italia dovrebbe suonare come un ennesimo campanello di allarme. Gli scontri tra le fazioni tripoline Ad entrare in competizione, così come riportato da ... Leggi su it.insideover Libia - situazione sempre più preoccupante per il blocco petrolifero

Ultime Notizie dalla rete : Libia sempre Ormai anche in Libia siamo fuori dai giochi Il Tempo Covid-19 Libia, armi e Cina comunista cosa cambierà?

Per non cadere quindi, nuovamente, in crisi di approvvigionamenti di parti di manufatti o prodotti finiti, qualche nazione si sta già adoperando per raggiungere l’obiettivo di non dipendere completame ...

La Libia esprime vicinanza all’Italia: “Per il 25 aprile e per l’emergenza coronavirus”

La Libia esprime la sua vicinanza all’Italia in occasione di celebrazioni e commemorazioni del 25 aprile. Portavoce di questo messaggio di sostegno è l’ambasciata di Libia a Roma che nella giornata di ...

