Il Paradiso delle Signore | oggi l’ultima puntata Si torna in autunno

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 27 aprile 2020) Il- Ilaria Rossi (Gabriella) Ilgiungeal capolinea: alle 15.40 andrà in onda l’ultimadisponibile, l’ultima registrata prima che l’emergenza Coronavirus costringesse i set a chiudere momentaneamente i battenti. Da domani, alla stessa ora, la rete ammiraglia trasmetterà le repliche della quarta stagione, la seconda in formato daily, che ha riscontrato buoni risultati. Ilsaluta in anticipo il pubblico di Rai 1 a causa del Coronavirus Le storie delVeneri e di tutti gli altri personaggi sono diventate un appuntamento importantissimo nella fascia post prandiale di Rai 1, raggiungendo spesso il 16% di share ed appassionando i telespettatori. Non si sa ancora quando riaprirà il set ma di certo le puntate inedite non andranno in onda prima del prossimo ...