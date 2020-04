I maturandi che rientreranno a scuola per l’ultima volta durante il loro colloquio della maturità (Di lunedì 27 aprile 2020) C’è una magra consolazione per i maturandi. Gli alunni tra i 18 e i 19 anni che nella seconda metà di giugno si troveranno ad affrontare la prova della maturità 2020 potranno rientrare a scuola per un’ultima volta. Lo faranno, secondo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per sostenere il colloquio orale dell’esame. Con l’ufficializzazione dello slittamento dell’apertura delle scuole direttamente a partire dal prossimo anno scolastico, viene meno la possibilità che ci possa essere una prova scritta nell’esame di maturità. Questo era uno degli scenari previsi dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Scenario possibile soltanto nel caso di un rientro anticipato in classe nella seconda metà di maggio. Quel che resta della maturità 2020 in presenza si limiterà al colloquio orale. ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 27 aprile 2020) C’è una magra consolazione per i. Gli alunni tra i 18 e i 19 anni che nella seconda metà di giugno si troveranno ad affrontare la provamaturità 2020 potranno rientrare aper un’ultima. Lo faranno, secondo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per sostenere ilorale dell’esame. Con l’ufficializzazione dello slittamento dell’apertura delle scuole direttamente a partire dal prossimo anno scolastico, viene meno la possibilità che ci possa essere una prova scritta nell’esame di maturità. Questo era uno degli scenari previsi dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Scenario possibile soltanto nel caso di un rientro anticipato in classe nella seconda metà di maggio. Quel che restamaturità 2020 in presenza si limiterà alorale. ...

temporalemotivo : RT @beatritzsche: Se può consolare i maturandi, io portai in tesina i poeti maledetti (alcol, sesso, disperazione) e la beat generation (dr… - srnjx : RT @beatritzsche: Se può consolare i maturandi, io portai in tesina i poeti maledetti (alcol, sesso, disperazione) e la beat generation (dr… - youcancallmegiu : RT @beatritzsche: Se può consolare i maturandi, io portai in tesina i poeti maledetti (alcol, sesso, disperazione) e la beat generation (dr… - robtic58 : RT @guffanti_marco: Ma c'è davvero un essere umano che stia ancora ad ascoltare 'sto twittero compulsivo? Se non si isolasse prenderebbe p… - NoemiCricca : RT @beatritzsche: Se può consolare i maturandi, io portai in tesina i poeti maledetti (alcol, sesso, disperazione) e la beat generation (dr… -

Ultime Notizie dalla rete : maturandi che I maturandi sono già pronti alla "fase 3": la metà si sta preparando per test d'ingresso e concorsi TGCOM Il nuovo dpcm per la fase due: cosa cambia per i cittadini dal 4 maggio

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato ieri sera il nuovo dpcm: “Allentiamo il lockdown ma non è un ‘libera ...

Coronavirus, ultime notizie dall’Italia. Vescovi contro stop alle messe. Il governo «prende atto»

? A Milano torna a crescere numero contagiati. In Lombardia decessi in forte calo ? Venezia, da lunedì a giovedì distribuzione di 600mila mascherine ? Ripartono le concerie pisane, export in 112 Paesi ...

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato ieri sera il nuovo dpcm: “Allentiamo il lockdown ma non è un ‘libera ...? A Milano torna a crescere numero contagiati. In Lombardia decessi in forte calo ? Venezia, da lunedì a giovedì distribuzione di 600mila mascherine ? Ripartono le concerie pisane, export in 112 Paesi ...