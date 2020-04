Fase 2, chi sono i congiunti che si possono incontrare dal 4 maggio? (Di lunedì 27 aprile 2020) Chi sono i congiunti che ieri sera Giuseppe Conte ha nominato spiegando il decreto che istituisce la Fase 2 dal 4 maggio? Ieri sera sui Social e sui motori di ricerca è scoppiato il caos generale dopo la conferenza stampa di Conte. In molti si chiedono adesso chi sono i congiunti che sarà possibile incontrare dal 4 maggio. Molto hanno criticato un linguaggio troppo criptico e una spiegazione del nuovo Dpcm troppo complesso. In molti, infatti, non hanno ancora capito come comportarsi nel corso della Fase 2, se si potrà uscire. Non si capisce nemmeno se si dovrà continuare a utilizzare l’autocertificazione per potersi spostare. Ma non si capisce nemmeno chi sono i congiunti che ha nominato Conte. sono i più stretti familiari? sono anche i fidanzati? Chi sono i congiunti? Non esiste secondo molti una definizione nel sistema giuridico italiano del ... Leggi su direttasicilia DPCM - chi sono i congiunti/ Fidanzato e parenti li posso vedere in Fase 2?

