E Maccioni mise il Paradiso nel menù. La tradizione toscana che stupì gli Usa

(Di lunedì 27 aprile 2020) Qual è il luogo dove si sono incontrati in una sera quattro presidenti degli Stati Uniti e in quasi quarant’ anni si sono seduti capi di Stato, regnanti come re Juan Carlos di Spagna, politici, banchieri e uomini dell’alta finanza, scrittori, registi e tutti i personaggi dello star system internazionale fino a papa Giovanni Paolo II quando sbarcò a Manhattan? La risposta è semplice: il ristorante Le Cirque. Da quando è nato, il primo tra i migliori ristoranti di New York. Un libro a 4 mani Dietro a questo nome francese c’era però un italiano, o meglio, un toscano di Montecatini: Sirio. Per raccontare la sua storia sono state necessarie 400 pagine di un libro scritto “a quattro mani” dallo stesso Sirio e dallo scrittore Peter Elliot che lo ha seguito per circa due anni. Ricordo quando insieme abbiamo ...