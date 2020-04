Dl Liquidità, Fondo PMI: ricevute domande per 3,4 miliardi euro (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – Dal 17 marzo al 26 aprile sono pervenute 31.000 domande dalle imprese per l’equivalente di richieste di crediti garantiti pari a 3,4 miliardi di euro. Lo ha riferito in Commissione finanze Giuseppe Bronzino Presidente del comitato di gestione del Fondo di Garanzia per le PMI. Delle 31.000 domande ben 8.700 sono pervenute nel corso dell’ultima settimana. 13.500 domande riguardano operazioni fino a 25.000euro. “Negli ultimi giorni, ha aggiunto, c’è stata una decisa accelerazione, siamo arrivati a 2.000 domande al giorno”. Leggi su quifinanza Liquidità a fondo perduto per le imprese romane - non solo prestiti!

Cura Italia e Dl Liquidità spiegato alle Pmi. Sesto webinar di Cifa Italia su prestiti e accesso al Fondo Garanzia

Coronavirus - Confcommercio : “A marzo consumi in calo del 32%. Ora liquidità immediata ma anche contributi a fondo perduto” (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – Dal 17 marzo al 26 aprile sono pervenute 31.000dalle imprese per l’equivalente di richieste di crediti garantiti pari a 3,4di. Lo ha riferito in Commissione finanze Giuseppe Bronzino Presidente del comitato di gestione deldi Garanzia per le PMI. Delle 31.000ben 8.700 sono pervenute nel corso dell’ultima settimana. 13.500riguardano operazioni fino a 25.000. “Negli ultimi giorni, ha aggiunto, c’è stata una decisa accelerazione, siamo arrivati a 2.000al giorno”.

_MiBACT : Turismo, @dariofrance ai ministri Ue: «Il settore del turismo sta vivendo una crisi senza precedenti, serve Fondo e… - berlusconi : Il turismo è un settore decisivo ed è fermo: il fatturato crolla del 73%. Bisogna intervenire subito. Abbiamo chies… - bancaditalia : Quasi 1,3 mln di domande o comunicazioni per #moratorie sui #prestiti e più di 20.000 richieste di garanzia per i n… - rosydesimone1 : RT @LaVeritaWeb: Il senatore di Fdi: «L'imprenditoria è esposta ad acquisizioni predatorie. Si deve premere sulle banche perché non utilizz… - Efisio31251859 : RT @LaVeritaWeb: Il senatore di Fdi: «L'imprenditoria è esposta ad acquisizioni predatorie. Si deve premere sulle banche perché non utilizz… -

Ultime Notizie dalla rete : Liquidità Fondo Adolfo Urso: «Il decreto liquidità non è sufficiente. Serve attivare un Fondo Tricolore» La Verità