Decreto aprile bonus 800 euro: novità Cassa Integrazione, Affitti, Rem e Cig (Di lunedì 27 aprile 2020) Decreto aprile bonus 800 euro, ecco tutte le novità sugli ammortizzatori sociali previsti per il mese di maggio. Famiglie e imprese rimangono i principali beneficiari Fonte PixabayL’annuncio delle nuove disposizioni anti-coronavirus è stata anche l’occasione per fare il punto sui vari aiuti economici da erogare a cittadini ed aziende. In base alle ultimissime notizie il nuovo Decreto di aprile 2020 sarà una maxi-manovra che muoverà circa 150 miliardi di euro (che prevede anche un aumento del deficit di circa 20 miliardi) e sarà pronto entro la fine del mese, per poi essere operativo a partire da maggio. Tra le misure previste figurano circa 12 miliardi per i pagamenti dei debiti delle P.A, 30 miliardi a copertura delle garanzie sulla liquidità per la capitalizzazione delle imprese e circa 50 miliardi per il ... Leggi su chenews Coronavirus - il nuovo decreto del 26 aprile : ecco il calendario di quello che si potrà fare nella “fase 2”

Fase 2 - sale fino ad 800 euro bonus per i lavoratori autonomi : tutte le novità del decreto di aprile

Riforma pensioni - ultime su pagamenti maggio - quota 100 e decreto aprile (Di lunedì 27 aprile 2020)800, ecco tutte le novità sugli ammortizzatori sociali previsti per il mese di maggio. Famiglie e imprese rimangono i principali beneficiari Fonte PixabayL’annuncio delle nuove disposizioni anti-coronavirus è stata anche l’occasione per fare il punto sui vari aiuti economici da erogare a cittadini ed aziende. In base alle ultimissime notizie il nuovodi2020 sarà una maxi-manovra che muoverà circa 150 miliardi di(che prevede anche un aumento del deficit di circa 20 miliardi) e sarà pronto entro la fine del mese, per poi essere operativo a partire da maggio. Tra le misure previste figurano circa 12 miliardi per i pagamenti dei debiti delle P.A, 30 miliardi a copertura delle garanzie sulla liquidità per la capitalizzazione delle imprese e circa 50 miliardi per il ...

Rinaldi_euro : LA BOZZA DEL DECRETO DEL 25 APRILE (attenzione non definitiva) - chetempochefa : 'Tutti coloro che hanno fatto domanda a Sport e Salute riceveranno il bonus di 600€. Lo riproporremo anche nel decr… - Corriere : Che cosa si può fare da oggi, dal 4 maggio, dal 18 maggio e dal 1 giugno: il calendario della fase 2 - RadioRadioWeb : 'Non c’è motivo per cui le misure siano le stesse che vengono tenute per la Lombardia, dove i casi stanno addirittu… - Assocompositi : RT @TrasportoEuropa: Che cosa dice del #trasporto #merci il Decreto che sul #Covid-19 che entrerà in vigore il 4 maggio 2020 -