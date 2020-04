Così abbiamo affrontato il «nemico invisibile»: il Covid-19 secondo un operatore del 118 (Di lunedì 27 aprile 2020) In fondo al tunnel si comincia a vedere la luce. «Adesso capita che ci chiamano per qualche piccolo incidente d’auto, per qualche frattura al femore. La tensione sta calando ma sono stati due mesi da incubo». Cristian Rossi ha iniziato come volontario 10 anni fa, adesso è un dipendente della Croce Rossa di Cinisello Balsamo, è un operatore del 118. Quando la bomba è scoppiata, lui si è trovato in mezzo. «A inizio febbraio è iniziata l’emergenza vera e propria, abbiamo notato un aumento consistente di problematiche respiratorie, polmoniti molto aggressive». Da lì, come ormai sappiamo tutti, è stato un crescendo. «Noi operiamo 24 ore al giorno», continua, «E ogni giorno abbiamo soccorso fino a 15-20 pazienti sospetti Covid-19». I loro ospedali di riferimento sono il San Gerardo di Monza o il Niguarda di Milano, ma a volta toccava andare più lontano per mancanza di posti. Leggi su vanityfair “Così abbiamo accolto i bambini rimasti soli dopo che i genitori sono stati ricoverati con il coronavirus”

Il caso in controtendenza. Zero casi di Covid-19 alla RSA Santa Marinella : ‘Così abbiamo evitato ogni possibile contagio’

Esclusivo TPI – Coronavirus - lavoratori finiti in terapia intensiva e giovani ricattati : così la Dalmine in Lombardia ha tenuto aperte anche le attività produttive non essenziali. Gli operai : “Abbiamo paura di contagiare le nostre famiglie” (Di lunedì 27 aprile 2020) In fondo al tunnel si comincia a vedere la luce. «Adesso capita che ci chiamano per qualche piccolo incidente d’auto, per qualche frattura al femore. La tensione sta calando ma sono stati due mesi da incubo». Cristian Rossi ha iniziato come volontario 10 anni fa, adesso è un dipendente della Croce Rossa di Cinisello Balsamo, è un operatore del 118. Quando la bomba è scoppiata, lui si è trovato in mezzo. «A inizio febbraio è iniziata l’emergenza vera e propria, abbiamo notato un aumento consistente di problematiche respiratorie, polmoniti molto aggressive». Da lì, come ormai sappiamo tutti, è stato un crescendo. «Noi operiamo 24 ore al giorno», continua, «E ogni giorno abbiamo soccorso fino a 15-20 pazienti sospetti Covid-19». I loro ospedali di riferimento sono il San Gerardo di Monza o il Niguarda di Milano, ma a volta toccava andare più lontano per mancanza di posti.

davidealgebris : Caro Ferdinando abbiamo un Premier che cosi’ come ha mentito spudoratamente sul cuo CV cosi’ ora pur di occupare un… - Tg3web : In questi giorni 'Bella ciao' è diventato anche un canto universale di vicinanza alla lotta degli italiani contro l… - GiovanniToti : ??È una giornata importante: da domani si aprirà quella fase 2 di cui si è molto parlato. Abbiamo chiesto al Governo… - algirone : @marcopalears Ma non poteva che essere così, almeno per 2 ragioni: 1.abbiamo passato questo tempo a tappare le fall… - kiKippylanoiosa : @MaxBernardini Abbiamo i politici che meritiamo, a sto punto la penso pure io così. Siamo 'addormentati'. -

Ultime Notizie dalla rete : Così abbiamo Mediolanum: «Non abbiamo aspettato il governo, ma ci siamo dati da fare subito» Panorama