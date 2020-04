Coronavirus: su 1.209 tamponi solo 15 positivi in Alto Adige, guariti in aumento (Di lunedì 27 aprile 2020) I laboratori dell’Azienda sanitaria Altoatesina nelle ultime 24 ore hanno esaminato 1.209 tamponi, 15 dei quali sono risultati positivi al Coronavirus Covid-19. Sulla base di questi dati, comunicati dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, il numero delle persone positive al test del Coronavirus si attesta a 2.496. A livello provinciale l’Azienda sanitaria ha effettuato finora complessivamente 38.640 tamponi su 18.423 persone. Nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 202 pazienti affetti da Covid-19. Altre 42 persone assistite dall’Azienda sanitaria ... Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. In Pakistan 9749 casi e 209 decessi. Guarite 2156 persone

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. In Pakistan 9749 casi e 209 decessi. Guarite 2156 persone

Coronavirus : In Sicilia 2.001 positivi - 209 guariti e 154 morti (2) (Di lunedì 27 aprile 2020) I laboratori dell’Azienda sanitariaatesina nelle ultime 24 ore hanno esaminato 1.209, 15 dei quali sono risultatialCovid-19. Sulla base di questi dati, comunicati dall’Azienda sanitaria dell’, il numero delle persone positive al test delsi attesta a 2.496. A livello provinciale l’Azienda sanitaria ha effettuato finora complessivamente 38.640su 18.423 persone. Nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 202 pazienti affetti da Covid-19. Altre 42 persone assistite dall’Azienda sanitaria ...

LorenzoPratesi1 : RT @RegioneER: #Coronavirus, l'aggiornamento: 24.209 i casi positivi in ER dall'inizio della crisi (+239). I MALATI EFFETTIVI continuano a… - infoitinterno : Coronavirus, l'aggiornamento: 24.209 i casi positivi in Emilia-Romagna dall'inizio della crisi (+239). I malati eff… - infoitinterno : Coronavirus, l'aggiornamento (25/4): 24.209 i casi positivi in Emilia-Romagna dall'inizio della crisi, 239 in più r… - micheled2869 : RT @TgrPiemonte: #Coronavirus, il Piemonte stabilmente sopra l'Emilia Romagna per numero di contagi: sono 24.549 contro i 24.209. La region… - valecasigli : RT @TgrPiemonte: #Coronavirus, il Piemonte stabilmente sopra l'Emilia Romagna per numero di contagi: sono 24.549 contro i 24.209. La region… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 209 Coronavirus, l'aggiornamento: 24.209 i casi positivi in Emilia-Romagna dall'inizio della crisi (+239). I malati effettivi continuano a calare: -162 (12.347 in totale) Regione Emilia Romagna Coronavirus, in Alto Adige +15 casi: totale 2.496 contagi

(askanews) - In Alto Adige laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale nelle ultime 24 ore hanno esaminato 1.209 tamponi, 15 dei quali sono risultati positivi al Coronavirus Covid-19. Sulla base di ...

Coronavirus: 2.496 positivi e 1.286 persone guarite

Sulla base di questi dati, comunicati dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, il numero delle persone positive al test del Coronavirus si attesta a 2.496. A livello provinciale l’Azienda sanitaria ha ...

(askanews) - In Alto Adige laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale nelle ultime 24 ore hanno esaminato 1.209 tamponi, 15 dei quali sono risultati positivi al Coronavirus Covid-19. Sulla base di ...Sulla base di questi dati, comunicati dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, il numero delle persone positive al test del Coronavirus si attesta a 2.496. A livello provinciale l’Azienda sanitaria ha ...