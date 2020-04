Coronavirus: Palermo, una bimba di 5 mesi positiva al Covid (Di lunedì 27 aprile 2020) Palermo, 27 apr. (Adnkronos) - Una bambina di appena cinque mesi è risultata positiva al Coronavirus. E' ricoverata all'ospedale dei bambini 'Di Cristina' di Palermo e le sue condizioni sono ritenute "buone". La piccola è risultata positiva solo dopo il terzo tampone, perché i primi due tamponi erano risultati negativi. La direzione, dopo avere saputo del tampone positivo, ha avviato la sanificazione dei reparti in cui è stata la bimba. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : torna a casa guarito paziente di Bergamo trasferito a Palermo

