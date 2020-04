Coronavirus | numero verde per supporto psicologico 800 833 833 al via

meb : Da oggi ci sarà un numero nazionale per il supporto psicologico a casa durante l'emergenza #coronavirus che Italia… - TgLa7 : ++ #coronavirus : a #Milano torna a crescere numero #contagi ++ - fattoquotidiano : Coronavirus, al via il numero verde di sostegno psicologico: 800.833.833. Speranza: “Importante affrontare insieme… - pcroveda : RT @meb: Da oggi ci sarà un numero nazionale per il supporto psicologico a casa durante l'emergenza #coronavirus che Italia Viva aveva chie… - sadape54 : Coronavirus, in Lombardia torna a salire il numero dei nuovi contagiati, a Milano la lista più lunga -

Coronavirus numero Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus numero