Coronavirus: da oggi ripartono i cantieri di opere pubbliche strategiche (Di lunedì 27 aprile 2020) Da oggi possono riprendere l’attività tutte le imprese di costruzione impegnate nei cantieri di opere pubbliche considerate strategiche per il Paese, relative a dissesto idrogeologico, edilizia scolastica, edilizia residenziale pubblica e penitenziaria, e lo possono fare se sono in condizione di rispettare il Protocollo sulla sicurezza nei cantieri firmato dal Mit con le parti sociali il 24 aprile, inviando una comunicazione ai Prefetti: lo precisa una nota firmata dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, insieme al Ministro della Sanità Roberto Speranza e a quello dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, inviata ieri alla Ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, nella quale vengono indicate le attività per l’economia nazionale da autorizzare fin da subito, rispettando a pieno le misure anti-Coronavirus ... Leggi su meteoweb.eu Ultime notizie/ Ultim’ora oggi coronavirus : Italia ha richiesto Fondo Solidarietà Ue

Coronavirus - sul lungomare di Napoli si torna a fare jogging

Stasera in tv 27 aprile: torna Report su Rai 3. Inchieste sulle mascherine e le fake news sul Coronavirus

Stasera in tv, lunedì 27 aprile, torna Report (Rai 3, ore 21.20). Gli argomenti della trasmissione d'inchiesta condotta da Sigfrido Ranucci: mascherine e fake news sul Coronavirus i temi principali.

Coronavirus, dal 4 maggio riaprono i parchi, dal 1° giugno ristoranti, bar e parrucchieri

Giuseppe Conte l’aveva detto: «La fase 2 della lotta al coronavirus non sarà un liberi tutti». E non lo sarà affatto. Qualche allentamento scatterà nei ...

