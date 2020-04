Coronavirus – bagni al mare, mascherine ai bambini e cene con il partner: ecco cosa è permesso (o vietato) nella Fase due (Di lunedì 27 aprile 2020) Domenica sera in conferenza stampa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato le misure in vigore dal 4 maggio per la fase di ripartenza, la cosiddetta “fase due”. Oltre a indicare le date per la riapertura di esercizi commerciali, ristoranti e parrucchieri, ha precisato alcune delle abitudini che dovremo tenere in questa fase: andranno indossate le mascherine ogni volta che ci troviamo in un ambiente chiuso o in presenza di altre persone, ma sono esentati i bambini con meno di sei anni. Si potrà far visita ai parenti, ma niente pranzi né feste, pubbliche o private. Bisogna rimandare anche le visite a casa di amici o gli incontri con il partner. ecco alcuni punti. Si possono incontrare amici e partner? Il nuovo decreto consente le visite “mirate” ai “congiunti”(escludendo grandi assemblee come i pranzi di famiglia). ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : in Emilia-Romagna vietati bagni in mare

Coronavirus - bagni in mare e passeggiate? In Emilia-Romagna non si può

Coronavirus - Ecuador : ospedali al collasso - cadaveri stipati nei bagni (Di lunedì 27 aprile 2020) Domenica sera in conferenza stampa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato le misure in vigore dal 4 maggio per la fase di ripartenza, la cosiddetta “fase due”. Oltre a indicare le date per la riapertura di esercizi commerciali, ristoranti e parrucchieri, ha precisato alcune delle abitudini che dovremo tenere in questa fase: andranno indossate leogni volta che ci troviamo in un ambiente chiuso o in presenza di altre persone, ma sono esentati icon meno di sei anni. Si potrà far visita ai parenti, ma niente pranzi né feste, pubbliche o private. Bisogna rimandare anche le visite a casa di amici o gli incontri con ilalcuni punti. Si possono incontrare amici e? Il nuovo decreto consente le visite “mirate” ai “congiunti”(escludendo grandi assemblee come i pranzi di famiglia). ...

RegioneER : #Coronavirus. BAGNI IN MARE e passeggiate? In @RegioneER non si può, almeno fino al 4 maggio. Lo ha chiarito l'asse… - fattoquotidiano : Coronavirus – bagni al mare, mascherine ai bambini e cene con il partner: ecco cosa è permesso (o vietato) nella Fa… - RobertoKenn19 : RT @RegioneER: #Coronavirus. BAGNI IN MARE e passeggiate? In @RegioneER non si può, almeno fino al 4 maggio. Lo ha chiarito l'assessore Cor… - VadoAcorrere : RT @RegioneER: #Coronavirus. BAGNI IN MARE e passeggiate? In @RegioneER non si può, almeno fino al 4 maggio. Lo ha chiarito l'assessore Cor… - PlcesenaM : RT @RegioneER: #Coronavirus. BAGNI IN MARE e passeggiate? In @RegioneER non si può, almeno fino al 4 maggio. Lo ha chiarito l'assessore Cor… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bagni Coronavirus – bagni al mare, mascherine ai bambini e cene con il partner: ecco cosa è permesso (o… Il Fatto Quotidiano Coronavirus, bagno in mare? Il Governo precisa: “Individualmente e a 200 metri da casa”

E’ una delle tante incertezze e domande che arrivano in merito alle disposizioni vigenti e future sull’emergenza coronavirus, vale a dire quello dell’accesso alle spiagge e la possibilità di fare un b ...

Coronavirus – bagni al mare, mascherine ai bambini e cene con il partner: ecco cosa è permesso (o vietato) nella Fase due

Domenica sera in conferenza stampa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato le misure in vigore dal 4 maggio per la fase di ripartenza, la cosiddetta “fase due”. Oltre a indicare le da ...

E’ una delle tante incertezze e domande che arrivano in merito alle disposizioni vigenti e future sull’emergenza coronavirus, vale a dire quello dell’accesso alle spiagge e la possibilità di fare un b ...Domenica sera in conferenza stampa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato le misure in vigore dal 4 maggio per la fase di ripartenza, la cosiddetta “fase due”. Oltre a indicare le da ...