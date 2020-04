“Copriti | sei una mamma!” Chiara Ferragni | la foto con il piccolo Leone fa scoppiare la

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 aprile 2020) Anche in quarantenafa parlare di sé. La bella influencer, che sta passando questi giorni in compagnia del marito Fedez e del, continua a tenere aggiornati i suoi i fan sulle sue giornate. Peccato che, in uno degli ultimi scatti, qualcosa non sia andato come avrebbe dovuto. Involontariamente, ma che è stato subito sottolineato dai fan diche hanno invaso di commenti la sua pagina Instagram., in poche parole, è stata vittima dell’effetto camel toe: “il nemico” di molte ragazze che amano indossare abiti leggeri e aderenti. Quella forma a “zoccolo di cammello” immortalata in alcuni scatti può mettere in serio imbarazzo., come detto, ne è stata vittima inconsapevole. Unatenera di vita casalinga: il, tenuto per mano da Fedez, si ...