«Con il lockdown, la vendita di cannabis legale è aumentata del 300%» (Di lunedì 27 aprile 2020) Nell’Italia ai tempi del lockdown ci sono molte aziende che stanno sperimentando grossi problemi con le chiusure obbligate ma altre che, per contro, stanno addirittura crescendo grazie al delivery. Un caso particolare è senza dubbio il settore della cannabis legalizzata, che in questo periodo sta letteralmente facendo il botto. Per capire l’entità del fenomeno abbiamo intervistato Matteo Moretti, CEO e fondatore di JustMary. L’azienda nasce all’inizio del 2018 allo scopo di sperimentare le consegne a domicilio anche nell’ambito della vendita di cannabis legale. A partire da Milano e sfruttando la crescite del settore, la copertura dell’azienda si è ampliata arrivando, oggi, a coprire anche le città di Monza, Firenze, Torino e Roma. In questo periodo di lockdown per il coronavirus, l’impennata nel settore è ... Leggi su giornalettismo Mentre in Italia ci si interroga sui “congiunti” - all’estero si pensa a come gestire il lockdown del sesso

Coronavirus - Johnson riappare : “Ancora lockdown - secondo picco è disastro economico”

Coronavirus - commercianti in rivolta contro il prolungamento del lockdown (Di lunedì 27 aprile 2020) Nell’Italia ai tempi delci sono molte aziende che stanno sperimentando grossi problemi con le chiusure obbligate ma altre che, per contro, stanno addirittura crescendo grazie al delivery. Un caso particolare è senza dubbio il settore dellalegalizzata, che in questo periodo sta letteralmente facendo il botto. Per capire l’entità del fenomeno abbiamo intervistato Matteo Moretti, CEO e fondatore di JustMary. L’azienda nasce all’inizio del 2018 allo scopo di sperimentare le consegne a domicilio anche nell’ambito delladi. A partire da Milano e sfruttando la crescite del settore, la copertura dell’azienda si è ampliata arrivando, oggi, a coprire anche le città di Monza, Firenze, Torino e Roma. In questo periodo diper il coronavirus, l’impennata nel settore è ...

Capezzone : +++Immagina, puoi+++ Pensa se a violare platealmente il lockdown, le distanze, le regole sanitarie, non fossero sta… - pietroraffa : Gli italiani hanno accettato il lockdown senza battere ciglio. Ma ora chiedevano risposte chiare. E la verità è… - riotta : Ora anche la Chiesa Cattolica italiana @ucscei contesta @GiuseppeConteIT sulle misure confuse #coronavirus… - FDallapiccola : RT @micheleboldrin: Questa invasata, se ascoltata, vi portera' alla rovina. Crede di essere N.D. Kondrat'ev (chi si creda Lenin indovinatel… - PasquaWinery : L’impatto del #lockdown sui consumi in Usa. Intervista a Riccardo Pasqua sui risultati della ricerca… -

Ultime Notizie dalla rete : Con lockdown La resilienza delle generaliste, ascolti su con il lockdown - Ultima Ora Agenzia ANSA Fase 2, conferenza stampa Conte: allentamento del lockdown, ma ancora spostamenti limitati e autocertificazione

“Resta il divieto di assembramento in luoghi pubblici e privati, non consentiamo party.”. Bar e ristoranti potranno fare attività da asporto: “Bisognerà mettersi in fila, rispettare le distanze ed ent ...

Emergenza Coronavirus, dopo il lockdown l'Italia si prepara alla Fase 2

Prima dell’11 maggio resteranno chiusi ancora chiusi centri commerciali e i mercati rionali che non vendano generi alimentari. Nella fase 2 si potrà uscire ovviamente con le dovute precauzioni. Sì agl ...

“Resta il divieto di assembramento in luoghi pubblici e privati, non consentiamo party.”. Bar e ristoranti potranno fare attività da asporto: “Bisognerà mettersi in fila, rispettare le distanze ed ent ...Prima dell’11 maggio resteranno chiusi ancora chiusi centri commerciali e i mercati rionali che non vendano generi alimentari. Nella fase 2 si potrà uscire ovviamente con le dovute precauzioni. Sì agl ...