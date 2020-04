Anche Renzi contro Conte | tira fuori norme incomprensibili

CarloCalenda : Non mi stava e non mi sta... Mi stanno.. gli adoratori stolti. Ritengo i Governi Renzi/Gentiloni tra i migliori del… - gennaromigliore : È possibile immaginare un nuovo sistema di governance, come dice #Renzi? Sì, anzi è necessario. Siamo di fronte a u… - 64domenico : @michele_geraci @borghi_claudio @Marcozanni86 @LegaSalvini @mgmaglie Prof.ho attività agricoltura,e saprà in 20 ann… - MaxLandra : RT @ClaudioDeglinn2: PER ME RENZI É STATO IL PEGGIOR PREMIER DI SEMPRE !!! Se anche tu lo pensi fai RT!#MovimentOnesti - ecortuso : RT @rotre54: Il senatore di Scandicci ci fotte tutti. Vedete che riesce sempre a far parlare di sé ? Quello cerca. Anche perché i voti so… -

Anche Renzi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Anche Renzi