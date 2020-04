Spaccio di droga continua nonostante il Coronavirus | arrestato a Roma un 46enne

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 aprile 2020)– La Polizia di Stato, nell’ambito del continuo controllo del territorio, hauncon l’accusa die detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di. Un eccessivo movimento di persone in zona ardeatina ha attirato l’attenzione degli agenti che, dopo un servizio di appostamento nella zona, ha fermato per controlli due uomini. Uno è stato trovato in possesso di cocaina, l’altro di un coltello. La successiva perquisizione dell’appartamento, dal quale provenivano i due, ha permesso di individuare altra sostanza stupefacente e circa 8.000 euro in contanti.