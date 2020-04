L’Italia è grande: Emanuela Pierantozzi, due volte regina del mondo e argento olimpico nel judo (Di domenica 26 aprile 2020) Emanuela Pierantozzi è sicuramente uno dei judoka italiani più forti e vincenti di sempre alla luce di una stupenda carriera ricca di successi, anche se le è mancato solo l’oro olimpico per entrare di diritto nel gotha dello sport azzurro a tutto tondo. La bolognese ha infatti stabilito un primato nazionale molto significativo che resiste tutt’oggi e che sarà molto complicato da eguagliare in futuro considerando l’elevatissimo livello del judo attuale globale. Pierantozzi è l’unica italiana (uomini compresi) ad aver vinto due titoli mondiali nel judo, mentre le altre tre atlete capaci di salire sul gradino più alto del podio iridato si sono fermate ad un solo trionfo. Nata il 22 agosto 1968 a Bologna, Emanuela si affaccia per la prima volta al judo che conta a livello internazionale nel 1988 con un fantastico oro ai ... Leggi su oasport L’Italia è grande : Michele Piccirillo - il re pugliese dei pesi welter

