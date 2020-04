JK Rowling chiede spiegazioni sulla copertina italiana di Harry Potter e l’illustratrice risponde (Di domenica 26 aprile 2020) Sono ventidue anni che JK Rowling è fan della prima versione italiana di Harry Potter e la Pietra Filosofale e nessuno lo sapeva. In risposta ad una fan italiana che le aveva mostrato la copertina della prima edizione del libro, la scrittrice ha infatti scritto: “Ho sempre amato quella copertina perché è così strana! Perché la testa di ratto? Perché il topo gigante con il foulard? Non ho mai incontrato l’illustratore, quindi ancora non lo so”. A rispondere è stata proprio l’illustratrice chiamata in causa, Serena Riglietti, che lo ha fatto fra le pagine di Portkey. “Harry non gioca a scacchi con un topo, Harry gioca a scacchi accanto a un topo, ed il giocatore che si trova da quest’altra parte potrebbe essere ognuno di noi, chiunque abbia di fronte la copertina. Anche metaforicamente la partita a ... Leggi su bitchyf (Di domenica 26 aprile 2020) Sono ventidue anni che JKè fan della prima versionedie la Pietra Filosofale e nessuno lo sapeva. In risposta ad una fanche le aveva mostrato ladella prima edizione del libro, la scrittrice ha infatti scritto: “Ho sempre amato quellaperché è così strana! Perché la testa di ratto? Perché il topo gigante con il foulard? Non ho mai incontrato l’illustratore, quindi ancora non lo so”. A rispondere è stata proprio l’illustratrice chiamata in causa, Serena Riglietti, che lo ha fatto fra le pagine di Portkey. “non gioca a scacchi con un topo,gioca a scacchi accanto a un topo, ed il giocatore che si trova da quest’altra parte potrebbe essere ognuno di noi, chiunque abbia di fronte la. Anche metaforicamente la partita a ...

