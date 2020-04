Grey’s Anatomy 17 ucciderà un altro personaggio principale all’inizio della stagione? (Di domenica 26 aprile 2020) Non è certo un mistero che il finale della sedicesima stagione del medical drama non fosse quello inizialmente previsto - causa Coronavirus - e proprio per questo Grey's Anatomy 17 potrebbe iniziare con un doloroso colpo di scena. Il più longevo medical drama della tv, ormai orfano di tanti dei suoi protagonisti storici che hanno abbandonato il cast in questi quindici anni di programmazione, potrebbe perdere ancora un altro volto caro al pubblico. Non è stato svelato, nel dettaglio, cosa avessero in mente gli sceneggiatori per il 25° episodio di Grey's Anatomy 16, che non hanno fatto in tempo a girare a causa della pandemia. La produzione è terminata col 21° e quello è diventato - con una certa dose di fortuna, vista la sua trama - il finale obbligato di stagione. Ora però resta il materiale già scritto per i restanti ... Leggi su optimagazine Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×19 su Sky : Webber accusa un grave malore

Grey’s Anatomy - Ellen Pompeo chiarisce su Weinstein : “Video di due anni fa - non sapevo”

10 serie tv in cui ritrovare i protagonisti di Grey’s Anatomy - da Killing Eve a Diavoli ed Hunters (Di domenica 26 aprile 2020) Non è certo un mistero che il finalesedicesimadel medical drama non fosse quello inizialmente previsto - causa Coronavirus - e proprio per questo Grey's17 potrebbe iniziare con un doloroso colpo di scena. Il più longevo medical dramatv, ormai orfano di tanti dei suoi protagonisti storici che hanno abbandonato il cast in questi quindici anni di programmazione, potrebbe perdere ancora unvolto caro al pubblico. Non è stato svelato, nel dettaglio, cosa avessero in mente gli sceneggiatori per il 25° episodio di Grey's16, che non hanno fatto in tempo a girare a causapandemia. La produzione è terminata col 21° e quello è diventato - con una certa dose di fortuna, vista la sua trama - il finale obbligato di. Ora però resta il materiale già scritto per i restanti ...

vmoscatelli911 : RT @arinnaseverii: Grey’s Anatomy è sopra qualsiasi cosa - stounw : Marquei como visto Grey's Anatomy - 15x18 - Add It Up - aigabiiii : Fico presa assistindo grey’s anatomy ?? - maddalenafin : Non c’è niente di più bello della puntata 7x18 di Grey’s Anatomy in lingua originale #GreysAnatomy - ericapennelli : sto vedendo grey’s anatomy dall inizio e non vedo assolutamente l’ora che arrivi la 7 stagione solo per amy… -

Ultime Notizie dalla rete : Grey’s Anatomy Derek Shepherd torna a Grey’s Anatomy Giornalettismo