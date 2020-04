Fase 2 per le celebrazioni dal 4 maggio: concessi solo funerali ma non in chiesa (Di domenica 26 aprile 2020) Il Premier Conte ha deciso di dare alcune delle linee guida, che saranno poi pubblicate nel nuovo decreto, nella conferenza stampa del 26 aprile 2020. Tra i punti chiave della Fase 2 in Italia, c’è anche quello legato alla celebrazione delle Messe. Come saprete in chiesa per i sacramenti, al momento è concesso l’accesso solo al sacerdote, che celebra la Santa Messa, un suo collaboratore e i lettori ( in alcuni casi anche una persona del coro o un organista). E questo succederà ancora anche dal 4 maggio: in questo senso infatti non ci sono novità per le celebrazioni. Il Premier Conte ha però spiegato che ci saranno delle novità per i funerali, come era trapelato già da questa mattina. Conte ha fatto una breve riflessione su questo punto, soffermandosi sul dolore di tutte le persone che sono venute a mancare in questo ... Leggi su ultimenotizieflash Conte : “Fase 2 - ci siamo : ecco il piano per ripartire”

