Covid-19, Brad Pitt fa l’imitazione di Fauci e prende in giro Trump – VIDEO (Di domenica 26 aprile 2020) L’attore Brad Pitt, in una simpatica imitazione del virologo Anthony Fauci, prende in giro Trump per le sue bufale sul Covid-19 C’è un clima di grande tensione negli Usa, dove il Covid-19 ha contagiato quasi un milione di persone, provocando la morte di oltre 54mila. Il presidente Donald Trump è sempre più ai ferri corti … L'articolo Covid-19, Brad Pitt fa l’imitazione di Fauci e prende in giro Trump – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Brad Pitt imita Anthony Fauci e commenta le dichiarazioni di Trump sul Covid-19 (Di domenica 26 aprile 2020) L’attore, in una simpatica imitazione del virologo Anthonyinper le sue bufale sul-19 C’è un clima di grande tensione negli Usa, dove il-19 ha contagiato quasi un milione di persone, provocando la morte di oltre 54mila. Il presidente Donaldè sempre più ai ferri corti … L'articolo-19,fa l’imitazione diinproviene da www.inews24.it.

paolinab : Se più americani molto famosi tipo Brad Pitt provassero a perculare #Trump forse riuscirebbero a levarselo (e levar… - infoitcultura : Brad Pitt imita Anthony Fauci e commenta le dichiarazioni di Trump sul Covid-19 - SAonlinemag : Per la serie #MileyCyrus, il covid-19 e le cover. Wish You Were Here dei @pinkfloyd - NotAnItGirl1 : Padoa-Schioppa disse 'Le tasse sono bellissime' e noi ci siamo indignati. Pensate ad avere un presidente che prende… - hagakure_jfp : Brad Pitt meglio di #Crozza... #Covid_19 -