Coronavirus, tornano a salire i malati ma calano i morti: 260 in 24 ore (Di domenica 26 aprile 2020) (Teleborsa) – Dopo cinque giorni di curva discendente, tornano a salire i malati di Coronavirus in Italia con 256 casi conclamati in un giorno: il dato porta a un totale di 106.103 malati acclarati. Si tratta del primo giorno di aumento dei casi da circa una settimana: sabato c’era stato un calo di 680 malati. Sono i numeri forniti dalla Protezione Civile nel bollettino quotidiano sull’emergenza Covid-19 in Italia. Nella giornata di domenica si registra allo stesso tempo il numero più basso di vittime in un giorno solo dal 15 marzo: sono infatti 260 i morti per Coronavirus nelle ultime 24 ore, mentre il 15 marzo ci furono 368 morti in 24 ore. Il numero totale dei decessi per Coronavirus in Italia sale così a 26.644. Il dato è in calo anche in Lombardia che fa segnare il numero di vittime più basso dal 7 marzo con 56 decessi in un giorno: il ... Leggi su quifinanza Coronavirus in Lombardia - tornano a crescere i contagi. Milano preoccupa

Coronavirus - tornano a salire i contagiati ma cala considerevolmente il numero di morti

Coronavirus - bilancio del 26 aprile : 260 morti - ma tornano a crescere gli attualmente positivi (Di domenica 26 aprile 2020) (Teleborsa) – Dopo cinque giorni di curva discendente,diin Italia con 256 casi conclamati in un giorno: il dato porta a un totale di 106.103acclarati. Si tratta del primo giorno di aumento dei casi da circa una settimana: sabato c’era stato un calo di 680. Sono i numeri forniti dalla Protezione Civile nel bollettino quotidiano sull’emergenza Covid-19 in Italia. Nella giornata di domenica si registra allo stesso tempo il numero più basso di vittime in un giorno solo dal 15 marzo: sono infatti 260 ipernelle ultime 24 ore, mentre il 15 marzo ci furono 368in 24 ore. Il numero totale dei decessi perin Italia sale così a 26.644. Il dato è in calo anche in Lombardia che fa segnare il numero di vittime più basso dal 7 marzo con 56 decessi in un giorno: il ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: 260 le vittime in un giorno, dato più basso dal 15 marzo. Tornano ad aumentare i malati. Sono i nuovi… - you_trend : ?? #Coronavirus, tornano a crescere i pazienti in isolamento domiciliare, calano ancora quelli in terapia intensiva… - Corriere : I dati in Lombardia: tornano a crescere i contagi (+920), ma i decessi sono 56 più di ieri - Gianmarco210 : RT @ritadallachiesa: Esclusivo: coronavirus, i mafiosi al 41bis lasciano il carcere e tornano a casa - DividendProfit : Coronavirus, tornano a salire i malati ma calano i morti: 260 in 24 ore -