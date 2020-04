Coronavirus, lo psicologo che lavora a Codogno: ‘Difficile elaborare il lutto senza funerali. Il rito aiuta a dare significato a quello che succede’ (Di domenica 26 aprile 2020) Il Basso Lodigiano è stato la prima “zona rossa” istituita in Italia per fermare il contagio da Covid-19: un nemico inaspettato, sconosciuto, che ci ha obbligati a rivoluzionare le nostre vite, ma anche a cambiare il modo con cui ognuno di noi si rapporta alla morte. A rendersene conto per primi sono stati gli abitanti di questo territorio. Ed è proprio a Codogno, dove è stato diagnosticato il primo caso di Coronavirus in Italia, che lavora il dottor Giovanni Barbaglio. psicologo e psicoterapeuta, Barbaglio, si occupa in particolare di fine vita: lavora da 15 anni in hospice, accompagna malati terminali e familiari nell’ultima, dolorosissima fase della malattia. E oggi, in questa difficoltosa e delicata situazione, ci spiega tutto il male che ci sta facendo il Coronavirus, non solo da un punto di vista sanitario, ma anche psicologico. A partire ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : “Fate il pane e la pizza - è meglio che andare dallo psicologo. E’ come ‘fate l’amore non fate la guerra'”

Coronavirus - i consigli dello psicologo per sopravvivere alla quarantena

Coronavirus : come gestire il panico. Ce lo spiega lo psicologo. (Di domenica 26 aprile 2020) Il Basso Lodigiano è stato la prima “zona rossa” istituita in Italia per fermare il contagio da Covid-19: un nemico inaspettato, sconosciuto, che ci ha obbligati a rivoluzionare le nostre vite, ma anche a cambiare il modo con cui ognuno di noi si rapporta alla morte. A rendersene conto per primi sono stati gli abitanti di questo territorio. Ed è proprio a, dove è stato diagnosticato il primo caso diin Italia, cheil dottor Giovanni Barbaglio.e psicoterapeuta, Barbaglio, si occupa in particolare di fine vita:da 15 anni in hospice, accompagna malati terminali e familiari nell’ultima, dolorosissima fase della malattia. E oggi, in questa difficoltosa e delicata situazione, ci spiega tutto il male che ci sta facendo il, non solo da un punto di vista sanitario, ma anche psicologico. A partire ...

alcinx : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, lo psicologo che lavora a Codogno: ‘Difficile elaborare il lutto senza funerali. Il rito aiuta a dare sig… - Monia_Podda : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, lo psicologo che lavora a Codogno: ‘Difficile elaborare il lutto senza funerali. Il rito aiuta a dare sig… - fattoquotidiano : Coronavirus, lo psicologo che lavora a Codogno: ‘Difficile elaborare il lutto senza funerali. Il rito aiuta a dare… - 40ena_s : RT @69blackout: Voglio sapere i cinesi come hanno fatto a mantenere a freno il sesso per 73 giorni. In Italia il 4 maggio saranno tutti in… - 69blackout : Voglio sapere i cinesi come hanno fatto a mantenere a freno il sesso per 73 giorni. In Italia il 4 maggio saranno t… -