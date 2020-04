Coronavirus | dall’incognita mascherine obbligatorie al piano trasporti | i sindaci

Leggi su open.online

(Di domenica 26 aprile 2020)in Italia: ultime notizie in direttaDal primo pomeriggio di oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta incontrando le delegazioni di Regioni, Province e Comuni per affrontare le questioni più spinose sull’avvio imminente della fase 2. Quali attività potranno riaprire? Come potranno muoversi i cittadini? Ci saranno limitazioni aipubblici? Bisognerà indossare obbligatoriamente le? E come faranno a ripartire i settori messi in ginocchio dal? Tanti i dubbi deidei Comuni capoluogo di città metropolitana che hanno deciso di mettere nero su bianco in una lettera indirizzata al premier per chiedere chiarezza e indicazioni univoche. L’obiettivo è quello di avere «una ripartenza vera che non lasci indietro nessuno». «Serve massima chiarezza e condivisione fra governo ...