Coronavirus, bagni in mare e passeggiate? In Emilia-Romagna non si può (Di domenica 26 aprile 2020) “In Emilia-Romagna non cambia nulla, per cui fino al 4 maggio prossimo non è consentito fare bagni in mare, né passeggiate. Le nostre norme, che sono pienamente in vigore, al momento non consentono di allontanarsi dalle immediate vicinanze della propria abitazione se non per comprovate e valide motivazioni. E non è prevista la possibilità di accedere all’arenile. Quindi fino al 4 maggio, come dicevo, fare un tuffo in mare, e magari la passeggiata sull’arenile, non è permesso”. Lo precisa l’assessore regionale al Turismo e Sistemi di Mobilità, Andrea Corsini, commentando la notizia secondo la quale, invece, questa possibilità sarebbe praticabile. “Naturalmente- conclude Corsini- dal 4 maggio qualcosa cambierà, per quanto riguarda le più stringenti misure di prevenzione per ostacolare ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Ecuador : ospedali al collasso - cadaveri stipati nei bagni

Coronavirus - situazione drammatica in Ecuador : ospedali al collasso - cadaveri nei bagni

Coronavirus l'estate in Toscana tra chi pensa alle spiagge con marchio doc e chi arruola bagnini pubblici (Di domenica 26 aprile 2020) “Innon cambia nulla, per cui fino al 4 maggio prossimo non è consentito farein, né. Le nostre norme, che sono pienamente in vigore, al momento non consentono di allontanarsi dalle immediate vicinanze della propria abitazione se non per comprovate e valide motivazioni. E non è prevista la possibilità di accedere all’arenile. Quindi fino al 4 maggio, come dicevo, fare un tuffo in, e magari la passeggiata sull’arenile, non è permesso”. Lo precisa l’assessore regionale al Turismo e Sistemi di Mobilità, Andrea Corsini, commentando la notizia secondo la quale, invece, questa possibilità sarebbe praticabile. “Naturalmente- conclude Corsini- dal 4 maggio qualcosa cambierà, per quanto riguarda le più stringenti misure di prevenzione per ostacolare ...

RegioneER : #Coronavirus. BAGNI IN MARE e passeggiate? In @RegioneER non si può, almeno fino al 4 maggio. Lo ha chiarito l'asse… - AnnaBCX : RT @RegioneER: #Coronavirus. BAGNI IN MARE e passeggiate? In @RegioneER non si può, almeno fino al 4 maggio. Lo ha chiarito l'assessore Cor… - PLRubicone : RT @RegioneER: #Coronavirus. BAGNI IN MARE e passeggiate? In @RegioneER non si può, almeno fino al 4 maggio. Lo ha chiarito l'assessore Cor… - gaetanomart : RT @RegioneER: #Coronavirus. BAGNI IN MARE e passeggiate? In @RegioneER non si può, almeno fino al 4 maggio. Lo ha chiarito l'assessore Cor… - buronjek : RT @tg2rai: Il Governo verso la stretta finale per la #fasedue. Le imprese che potranno riaprire e con quali criteri. Le nuove norme per l'… -