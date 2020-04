Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 26 aprile 2020 (Di domenica 26 aprile 2020) Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 26 aprile 2020 su Rai 2 in prima serata alle 21:00. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 26 aprile 2020 Il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, la Ministra delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Teresa Bellanova, il Ministro delle Politiche giovanili e dello Sport Vincenzo Spadafora e Renzo Piano saranno gli ospiti di Fabio Fazio nella puntata di Che Tempo che fa di domenica 26 aprile su Rai2. L’architetto e senatore a vita, premio Pritzker nel 1998, sarà ospite del programma nel giorno in cui viene issata in quota l’ultima campata prevista dal progetto del nuovo Ponte di Genova. Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 26 aprile 2020 Dopo il tragico crollo del 14 agosto 2018, Renzo Piano ha ... Leggi su cubemagazine Che tempo che fa - Filippa Lagerback vita privata : “Ho iniziato da bambina…”

