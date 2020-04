Benji e Fede, il concerto all’Arena di Verona si farà. Ecco dove e quando (Di domenica 26 aprile 2020) Benji e Fede, in concerto da casa: Ecco la grande sorpresa per i fan! Solo pochi giorni fa, i due artisti avevano dovuto comunicare, loro malgrado, il rinvio a data da destinarsi dell’ultimo concerto, previsto per il 3 maggio e nientepopodimeno che all‘Arena di Verona. Oggi, l’annuncio a sorpresa, via social, del duo musicale modenese: Il 3 maggio doveva essere il nostro concerto, la festa che ci avrebbe riuniti tutti sotto un unico cielo: quello dell’Arena di Verona. Con questa piccola iniziativa vogliamo comunque celebrare il nostro percorso con voi che ci avete sempre sostenuto. Speriamo di potervi regalare un momento di gioia e spensieratezza. Quindi, un respiro di sollievo per chi, a malincuore, aveva dovuto accettare la cancellazione di tutti gli eventi di maggio previsti nell’anfiteatro veronese, compresa l’ultima esibizione live di ... Leggi su trendit Benji e Fede - il concerto saltato all’Arena di Verona si farà : come e quando

Grande Fratello Vip, intervista esclusiva a Paola Di Benedetto: "Avevo pensato di mollare il gioco. Fede? È la mia metà"

Attualmente Paola è felicemente fidanzata con Federico Rossi, cantante dell'ormai ex duo musicale Benji e Fede. Decide di partecipare al reality show di Alfonso Signorini per farsi conoscere veramente ...

