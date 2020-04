Adriana Volpe spiega la distanza dal marito: “E’ una situazione delicata” (Di domenica 26 aprile 2020) Adriana Volpe è stata una delle assolute protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ha saputo mettersi in gioco mostrando molti lati di sé e del suo carattere. Con grinta e determinazione ha cercato di affrontare questo viaggio. Purtroppo ha dovuto lasciare in anticipo l’avventura nel reality di Canale 5. Il suocero ha contratto il coronavirus che non gli ha lasciato scampo. Molto, forse, troppo spesso si è parlato della sua amicizia con Andrea Denver. Un rapporto che lei ha definito puramente amichevole ma nel quale molti hanno visto un po’ di malizia. Questo avrebbe provocato qualche problema con il marito. Oggi, però, tutto sembra superato e la conduttrice ha spiegato tramite i social cosa sta accadendo con Roberto Parli. L’avventura di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip Adriana Volpe ha iniziato la sua avventura ... Leggi su kontrokultura Adriana Volpe e Paola Perego presto di nuovo in tv - parlano loro

Adriana Volpe confessione live dopo il GF Vip | “La situazione è…”

Adriana Volpe e il marito Roberto Parli : separati - ma solo per il bene della figlia (Di domenica 26 aprile 2020)è stata una delle assolute protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ha saputo mettersi in gioco mostrando molti lati di sé e del suo carattere. Con grinta e determinazione ha cercato di affrontare questo viaggio. Purtroppo ha dovuto lasciare in anticipo l’avventura nel reality di Canale 5. Il suocero ha contratto il coronavirus che non gli ha lasciato scampo. Molto, forse, troppo spesso si è parlato della sua amicizia con Andrea Denver. Un rapporto che lei ha definito puramente amichevole ma nel quale molti hanno visto un po’ di malizia. Questo avrebbe provocato qualche problema con il. Oggi, però, tutto sembra superato e la conduttrice hato tramite i social cosa sta accadendo con Roberto Parli. L’avventura dial Grande Fratello Vipha iniziato la sua avventura ...

KontroKulturaa : Adriana Volpe spiega la distanza dal marito: 'E' una situazione delicata' - - zazoomblog : Adriana Volpe e Paola Perego presto di nuovo in tv parlano loro - #Adriana #Volpe #Paola #Perego #presto - zazoomblog : Adriana Volpe e Paola Perego presto di nuovo in tv parlano loro - #Adriana #Volpe #Paola #Perego #presto - zazoomnews : Adriana Volpe e Paola Perego presto di nuovo in tv parlano loro - #Adriana #Volpe #Paola #Perego #presto - StraNotizie : Adriana Volpe e Paola Perego presto di nuovo in tv, parlano loro -